Более 15 музеев Казани объединились для Декады пожилого человека в октябре

Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы приглашают на традиционную Декаду пожилого человека «Судьбы прекрасные мгновенья». Десять дней – единая программа более чем в пятнадцати музеях Казани и республики. Об этом сообщает Минкульт РТ.

В главном здании НМ РТ программу открывает день открытых дверей 1 октября: бесплатные экскурсии по экспозиции «История Татарстана с древнейших времён до наших дней» (необходима запись). Каждый день запланированы новые события: концерты ансамблей ветеранов, мастер-классы по татарским украшениям и осенним цветам, иммерсивные экскурсии, лекция-концерт «Авторская песня» и большая интеллектуальная игра «Казань – город воинской и трудовой доблести».

Как передает ведомство, филиалы готовят свою афишу. В музее А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина пройдут лекции о казанских страницах биографий великих земляков. В музее-мемориале Великой Отечественной войны – экскурсия «Жизнь как подвиг. М. П. Девятаев». В музее-квартире Мусы Джалиля – показ документального фильма о поэте и экскурсии для ветеранов порохового завода. Музей Е. А. Боратынского представит программу от литературных экскурсий и киносеанса до ольфакторной экскурсии и камерного концерта. В Красновидово — праздничный концерт «Молоды душой» и мастер-класс «Кукла-травница». Музей Янки Купалы в Печищах – мастер-классы и музыкально-поэтическую программу.

Посещение большинства мероприятий – по предварительной записи. День открытых дверей в музеях-филиалах проходит 1 октября.

Справки и запись: (843) 590-00-50, (843) 292-89-84.

С подробной программой Декады пожилого человека «Судьбы прекрасные мгновенья» можно ознакомиться на Минкульт РТ.