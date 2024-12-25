Более 140 тонн электролома сдали жители РТ в рамках программы по утилизации

Уже 144 тонны неработающего электрооборудования сдал на переработку Татарстан в поддержку нацпроекта «Экология» в рамках федеральной программы «Школа утилизации: электроника». А всего с момента старты программы Республика направила на переработку свыше 320 тонн электролома, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Школа утилизации: электроника» реализуется на территории республики с 2022 года в рамках Соглашения с Фондом рационального природопользования. За это время к программе присоединились свыше двух тысяч бюджетных и коммерческих предприятий разных сфер деятельности, которые не только вносят свой вклад в сохранение природы, но и демонстрируют приверженность принципам устойчивого развития. Помимо этого, организации еще и экономят бюджетные средства, которые ранее направлялись на утилизацию такого вида отходов», - отметил министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков.

По словам председателя Совета Фонда рационального природопользования Владимира Аленцина, из 17 регионов, где работает программа, именно в Татарстане она стартовала особенно активно, и её развитие идёт стремительными темпами. В просветительских акциях и мероприятиях участвуют школьники, студенты, педагоги и сотрудники организаций. Это говорит о том, что экологическая повестка стала новым трендом, которому следуют и российские компании.

К программе утилизации электроники присоединяются все больше компаний и предприятий. В эти дни группа компаний «Татшина» сдала на переработку 8 тонн отходов неработающей техники. Благодаря активности сотрудников и клиентов экологически ответственное предприятие заняло лидирующие позиции по объёму собранных отходов среди коммерческих предприятий РТ.

«Социально ответственные компании, такие как «Татшина», активно участвующие в экологических акциях программы, видят в рециклинге возможность помочь окружающей среде, а также соответствовать растущему запросу сотрудников и клиентов на экологичность. Позитивные изменения такого рода будут иметь долгосрочные благоприятные последствия для экологии и экономики и позволят предприятиям снизить экологические риски, повысить конкурентоспособность и создать новые возможности для роста», - добавил Владимир Аленцин.

Напомним, к проекту могут бесплатно подключиться школы, больницы, социальные организации, бюджетные учреждения, а также на льготных условиях коммерческие организации. Все, кто заинтересован в безвозмездной и экологически безопасной утилизации электронных и бытовых приборов, должны просто зарегистрироваться на сайте программы.

В рамках программы бытовые и электронные устройства, такие как телефоны, принтеры, мониторы и компьютеры, которые уже отслужили свой срок, будут переработаны и получат вторую жизнь во вторичном обороте на заводе Фонда рационального природопользования в Мордовии. На предприятии есть специализированные линии для переработки бытовой техники, а также необходимое оборудование: дробилки, прессы и разгрузочно-погрузочная техника. Процесс утилизации включает несколько этапов, что позволяет достичь высокой глубины переработки. На этапе ручной разборки происходит отделение элементов, деталей и узлов. Далее части, которые не были извлечены на предыдущем этапе, распределяются на сталь, цветные металлы, смешанные пластмассы, уретан и т. д. Затем они механически измельчаются и сортируются по видам. Отходы, не подлежащие вовлечению в повторное производство, используются для производства пиролизного топлива.