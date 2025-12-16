Более 1,4 тыс. единиц техники для зимнего содержания дорог задействовано в Татарстане

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов провел совещание, посвященное вопросам зимнего содержания автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В обсуждении приняли участие заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов, начальник управления – главный государственный инспектор Госавтодорнадзора по РТ Радик Рамазанов, заместитель руководителя «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин, заместитель директора «Главтатдортранса» Зульфат Ханмурзин, а также представители подрядных организаций.

В ходе совещания были рассмотрены меры по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог в период зимней эксплуатации. Представители подрядных организаций доложили о текущем ходе работ по содержанию региональных и федеральных автомобильных дорог в зимний период.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

В настоящее время на автомобильных дорогах регионального значения задействовано 1 070 единиц специализированной техники, на федеральных автодорогах общего пользования – 382 единицы. Для обработки проезжей части используются речной песок, добываемый на территории республики, а также техническая соль, поставляемая с карьеров Пермского края.

Материалы для противогололедной обработки заготовлены в полном объеме. Запасы пескосоляной смеси составляют 520 тыс. тонн, технической соли – 92,9 тыс. тонн, песка – 430 тыс. тонн, противогололедных реагентов – 35,5 тыс. тонн.

Также напомнили, что в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан круглосуточно работает оперативная служба, которая принимает обращения и информацию о состоянии автомобильных дорог. Связаться с диспетчерами можно по телефону 291-91-91.

Водителей призвали учитывать сложные погодные условия в зимний период, соблюдать осторожность и снижать скорость движения во время метелей, резких перепадов температур, снегопадов, гололеда и образования наледи на дорогах.