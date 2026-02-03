Более 14 км дорог отремонтируют в Казанской агломерации по нацпроекту

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Казанской агломерации в этом году отремонтируют более 6,8 км региональных дорог и свыше 7,6 км – местных. Всего будет обустроено 19 дорожных объектов протяженностью более 14 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«По национальному проекту в Казанской агломерации планируется достичь показателя 85,19% нормативного состояния дорог. Улучшение дорожной сети создаст комфортные, безопасные условия для передвижения и повысит качество жизни людей», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

В Казани в нормативное состояние приведут 14 объектов общей протяженностью 7,6 км. В частности, в Приволжском районе отремонтируют дорогу на ул. Хусаина Мавлютова, на участке от Танковой до Гарифьянова.

В Авиастроительном районе будут отремонтированы дороги на ул. Ленинградской – от Айдарова до Побежимова, на ул. Максимова – от Челюскина до Ленинградской.

В Кировском и Московском районах обустроят дороги на улицах Маршрутной, Можайского, Александра Пархоменко, Галимджана Баруди (от ул. Серова до Батыршина), Гудованцева (от ул. Тэцевской до Беломорской).

В Советском районе ремонт проведут на улицах Натана Рахлина, Минской (от ул. Фучика до Ноксинского спуска), Завойского (от ул. Фучика до проспекта Победы), Трудовой (от Мамадышского тракта до Октябрьской), Октябрьской. Кроме того, отремонтируют тротуары на участке Мамадышского тракта от ул. Дорожной в жилом массиве Малые Клыки до проспекта Победы.

Капитально отремонтируют участки региональных автодорог Каменка – Дубъязы – Большая Атня – Шуман – Олуяз в Высокогорском районе, Нижние Вязовые – станция Албаба – Большие Ширданы в Зеленодольском районе, Столбище – Атабаево – Карадули в Лаишевском районе, Казань – Оренбург – Бима в Лаишевском районе и Казань – Шемордан – Аркатово в Пестречинском районе.