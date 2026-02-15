Более 138 тыс. семей в Татарстане получили жилье по программе соципотеки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программа социальной ипотеки действует в Татарстане с 2005 года. За это время более 138 тысяч семей приобрели квартиры в домах, построенных Госжилфондом, на льготных условиях: ставка составляет 7% годовых, срок рассрочки – до 28,5 года, первоначальный взнос начинается от 10%, а стоимость жилья в чистовой отделке заметно ниже рыночной. В этих семьях родилось свыше 65 тысяч детей.

Семьям, у которых после постановки на учет в программе рождается или усыновляется ребенок, Правительство республики выплачивает безвозмездную компенсацию в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка. Эти средства можно направить на увеличение первоначального взноса при покупке квартиры либо на погашение части задолженности по уже приобретенному жилью.

Программа социальной ипотеки реализуется Госжилфондом при Раисе РТ. Подобных механизмов в других регионах России нет. Программа помогает решать одну из ключевых задач национального проекта «Семья» – улучшение жилищных условий семей с детьми.

Согласно инвестиционному плану Госжилфонда на текущий год, в Татарстане планируется построить 108 домов на 3 123 квартиры общей площадью 150,6 тыс. квадратных метров. На данный момент выполнение плана составляет 6%.