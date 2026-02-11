Более 130 млн рублей инвестировано в проекты, созданные в стартап-студии КФУ

За время работы Университетской стартап-студии поддержан 31 проект, в который инвестировано 137 млн рублей, в том числе в прошлом году – 54,4 млн рублей. Об этом сообщил проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Университетская стартап-студия была создана в 2022 году. Сейчас объем ее капитализации составляет 900 млн рублей», – рассказал он.

Сафиуллин отметил, что были поддержаны девять проектов Казанского федерального университета на 20 млн рублей. В основном они направлены на решение вопросов автомобилестроения.

Поддержан также проект по созданию устройства для лечения косоглазия, которое сейчас проходит подготовку к медицинской сертификации. Еще один проект касается переработки отходов очистных сооружений.

Минобрнауки России в 2022 году определило 20 вузов, которые по федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства» создали стартап-студии для развития предпринимательского потенциала студентов. Одним из победителей стал Казанский федеральный университет. На таких площадках студенты могут принять участие в создании стартапов.