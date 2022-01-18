Более 130 мероприятий планируется провести в Татарстане в рамках Года цифровизации

Более 130 мероприятий — 60 основных и 70 регулярных — пройдут в Татарстане в рамках Года цифровизации. К участию в них планируется привлечь 20 млн человек, рассказал на брифинге о проведении Года цифровизации глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

На 2022 год запланированы открытие и запуск новых объектов и программ, конгрессно-выставочные мероприятия, всероссийские и республиканские конкурсы, технологические конференции.

По словам спикера, стартует конкурс «Дай 5» для школьников, чтобы научить их программировать, делать стартапы и создавать приложения. Ежемесячно во всех школах будут проходить уроки цифры, направленные на грамотное поведение пользователей в социальных сетях, профилактику интернет-буллинга.

В рамках Цифрового дня студента планируется президентский конкурс для студентов «АлгаРитм», итогом которого станет запуск ряда IT-решений. В апреле 2022 года состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня рождения Рунета, а в мае совместно с Минкультуры РТ пройдет всероссийский фестиваль цифрового искусства с применением NFT-технологий.

На июнь намечено проведение цифрового семейного фестиваля Tat Future. Предполагаемое место площадки — «Парк тысячелетия». «Мы его проведем в летнем формате. Цель — дать людям, не имеющим отношения к IT-технологиям, соприкоснуться с цифровыми возможностями, позволяющими расширить мировоззрение», — отметил спикер.

В сентябре состоится IV отраслевой чемпионат Digital skills 2022 и главное событие республики в Год цифровизации — международный форум Kazan Digital week 2022, который организуется вместе с директором ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкатом Миннихановым.

Еще одно крупное цифровое событие ожидается в ноябре — финал республиканского конкурса по разработке и запуску космического спутника. «Это такой инженерный проект для школьников и студентов, позволяющий вывести наноспутник на орбиту, который будет обеспечивать сбор информации», — отметил спикер.

В декабре подведут итоги конкурса «50 инновационных идей для Республики Татарстан», где будут также определены победители в области цифровых компетенций.