Более 13 тысяч жителей РТ могут оказаться в зоне подтопления в период весеннего половодья

При неблагоприятном сценарии развития весеннего половодья в зоне подтопления могут оказаться более 13 тысяч человек. Об этом сегодня во время брифинга о готовности к прохождению весеннего половодья в Республике Татарстан рассказал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«При неблагоприятном сценарии развития весеннего половодья, в зону подтопления могут попасть: 218 населенных пунктов в 39 муниципальных образованиях, 5 700 жилых домов с количеством проживающих 13 409 человек, 9 социально значимых объектов, 55 участков автомобильных дорог и 28 автомобильных мостов. Если вышеуказанные прогнозы будут сбываться, то муниципальным районам необходимо перейти в режим повышенной готовности, а в случае начала подтоплений – в режим чрезвычайной ситуации незамедлительно», – заявил Рустам Нигматуллин.