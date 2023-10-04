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Более 1,3 тыс. жителей Татарстана смогут бесплатно пройти переобучение
До 2024 года в Татарстане по федеральному проекту «Содействие занятости» планируется переобучить более 1,3 тыс. человек. Об этом сообщила «Татар-информу» руководитель отдела по дополнительному образованию и профессиональному обучению Центра развития профессиональных компетенций Карина Петрова.
«Главное преимущество программы заключается в том, что гражданин может бесплатно за счет государства повысить квалификацию в средних, высших и иных профессиональных организациях. Все программы, которые представлены, востребованы в Татарстане», — отметила собеседница агентства.
Каждый участник программы по окончании учебы получает диплом о профессиональной переподготовке.
«Мы в том числе помогаем и трудоустроиться гражданам после обучения. У нас комплексный подход: мы изучаем рынок труда, чтобы понять, потребность в каких кадрах существует, и уже под них готовим специалистов», — добавила Петрова.
В программе могут принять участие определенные категории населения, в том числе граждане в возрасте 50 лет и старше, безработные, женщины в отпуске по уходу за ребенком, ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции на Украине и уволенные с военной службы, другие лица.
За две недели с момента старта проекта от татарстанцев уже поступило более 350 заявок. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте «Работа России».
Программа «Содействие занятости» реализуется в рамках национального проекта «Демография». Национальные проекты воплощаются в жизнь по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.
Фото предоставлены АНО «Центр развития профессиональных компетенций».
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