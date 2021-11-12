Более 129 тыс. учеников ПФО подключились к профориентационному проекту «Билет в будущее»

Более 129 тыс. школьников Приволжского федерального округа получили доступ к профориентационному тестированию проекта «Билет в будущее», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Обновленный проект с усовершенствованной системой проведения профориентационного тестирования школьников стартовал в сентябре. В этом году в проекте впервые принимают участие 85 субъектов Российской Федерации. Проект ориентирован на учеников 6–11-х классов, а также на их родителей и педагогов», — отметили в министерстве.

Цифровая платформа «Билет в будущее» состоит из двух сегментов — общедоступного и школьного. Общедоступный сегмент включает игровой конструктор «Примерочная профессий», раздел для родителей с тестами, актуальные статьи и видеоролики о профессиях будущего. В разделе «Новости» можно посмотреть, как проходят профориентационные пробы и мультимедийные выставки в регионах.

В школьном сегменте доступны интерактивные профориентационные уроки, онлайн-диагностики, запись на профессиональные пробы. Кроме того, в личных кабинетах учеников после прохождения всех этапов проекта появятся индивидуальные рекомендации по выбору профессии и образования.

Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».