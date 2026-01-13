Более 120 детей из Татарстана отдохнули на первых профильных сменах «Сэлэт»

С 4 по 10 января в центре науки и образования «Фәнсар» прошла первая в 2026 году зимняя сессия образовательной лаборатории «Санак лаб», а в центре досуга и обучения одаренных детей и молодежи «Звездный» – зимняя профильная смена Сәләт «Раушан». Об этом сообщает Министерство по делам молодежи Татарстана.

Более 120 одаренных детей из разных районов республики провели зимние каникулы в увлекательной научно-интеллектуальной среде.

Зимняя профильная смена Сәләт «Раушан» традиционно собрала талантливых детей, победителей и призеров предметных олимпиад и научных конференций, увлеченных научно-интеллектуальным направлением. Программа смены включала в себя образовательные лекции и занятия по математике, физике, химии, английскому языку и обществознанию.

Участники разбивались на группы и осваивали знания различной сложности. В серии занятий в рамках смены были организованы встречи и лекции по решению тригонометрических, геометрических задач и алгебраических вычислений, улучшению навыков разговорной речи и пополнению словарного запаса, электродинамике, тепловым явлениям, основам органической и неорганической химии. В рамках культурной программы смены были организованы интеллектуальные турниры, интерактивные шоу и творческие концерты.

Образовательная лаборатория «Санак лаб» посвящена изучению одаренными детьми и талантливой молодежью дисциплин, относящихся к информационным технологиям, и является уникальной площадкой для реализации их интеллектуального и творческого потенциала. Лаборатория в течение года предоставляет своим участникам возможность окунуться в различные сферы инновационного мира и получить знания, участвуя в различных игровых и мотивирующих мастер-классах.

Для участников зимней выездной сессии была подготовлена увлекательная учебная программа: программирование на языке Python, компьютерное программирование, 3D-моделирование, робототехника, создание сайтов на платформе Tilda, английский язык, математика, битмейкинг и др. Кроме того, развлекательная программа включала в себя специально подготовленные культурные и спортивные мероприятия.

Молодые ученые, аспиранты и магистранты составляют основу наставнического состава смен. Это позволяет юным исследователям активно делиться своими научными знаниями, традициями и достижениями, а детям – погружаться в мир передовых разработок и технологий. Такой подход стимулирует развитие науки и обеспечивает приток новых сил в научную среду.

Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети»