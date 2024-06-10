Более 120 детей бойцов СВО посещают летние лагеря Нижнекамска бесплатно

В Нижнекамске 122 ребенка из семей участников специальной военной операции посещают пришкольные летние лагеря на безвозмездной основе. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления образования Нижнекамского района РТ Айдар Гарифуллин.

«В этом году из местного бюджета для детей данной категории было выделено 120,8 тыс. рублей, — доложил спикер. — Впереди лето. Каникулы нужны, чтобы ребенок мог перезагрузиться и с новыми силами войти в следующий учебный год».

На период летних каникул в 29 пришкольных лагерях (19 — город, десять — село) планируется принять 4 тыс. детей, а в лагерях труда и отдыха — 700 детей. Длительность смены в пришкольном лагере составляет 21 день.

По словам Гарифуллина, общая стоимость путевки на одного ребенка — 5129,67 рубля. Из них родительский взнос составляет 15% от общей стоимости путевки — 769,44 рубля. В лагерях труда и отдыха родительский взнос не предусмотрен.

Программы пришкольных лагерей насыщены интересными и полезными для детей мероприятиями. Их открытие состоялось 1 июня.

«Открытие лагерей совпало с праздником — Днем защиты детей. Радостно, звонко, тепло и красочно прошел главный праздник детства. На мероприятии были проведены веселые конкурсы, эстафеты, мастер-классы, квест-игры, а также музыкальный флэшмоб „Танцуйте с нами!“», — отметил докладчик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, когда в Нижнекамске состоится общегородской выпускной.