Более 120 сервисов включили в «белый список» Минцифры РФ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В «белый список» включено более 120 сервисов, которые остаются доступными при возможных ограничениях мобильного интернета. Об этом сообщает «РИА Новости».

Доступ сохранится к таким коммуникационным сервисам, как «Одноклассники», «ВКонтакте», сервисам «Яндекса», Mail и национальному мессенджеру MAX. В списке также видеоплатформы VK Видео и Rutube.

Среди онлайн-торговли и ритейла – Ozon, Wildberries, Avito, «Мегамаркет», а также сети «Магнит», «ВкусВилл», «Дикси», «Детский мир». Отдельно указаны сервисы ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» и «Бургер Кинг».

В перечень вошли сайты операторов связи «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», T2 и сервисы, принадлежащие им, а также «Сбермобайл», «Т-Мобайл» и «Эр-Телеком».

Доступ сохраняется к банковским и финансовым сервисам, включая сайт платежной системы «Мир», онлайн-банки ВТБ, «Альфа-банк» и ПСБ.

Работать продолжат службы доставки – «Почта России», СДЭК, «Деловые линии», «Купер» и «Самокат», а также сервисы покупки билетов РЖД, «Туту.ру», «Гранд Сервис Экспресс», авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа».

Кроме того, доступны навигационные и сервисные платформы «2ГИС», каршеринги «Ситидрайв» и «Яндекс Драйв», портал HeadHunter и сервис прогноза погоды Gismeteo.

В «белый список» также включены государственные ресурсы, включая «Госуслуги», портал электронного голосования, сайты Правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации, федеральных ведомств, ЦБ РФ, Генпрокуратуры, системы «Честный знак», сервисы ФНС и Московской биржи.