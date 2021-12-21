Более 12 тыс. военных в США не хотят прививаться по религиозным соображениям

Больше 12 тыс. американских военных попросили освободить их от вакцинации от коронавируса по религиозным причинам. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Издание Military Times отмечает, что пока ни один из таких запросов не был удовлетворен.

Для командования войск стало большой неожиданностью, что свыше 4 700 солдат высказались против вакцинации от коронавируса телеканалу ВВС.

Ранее непривитых служащих в армии США начали отстранять от работы. Приказы об отстранении уже получили 4 тысячи солдат и офицеров.