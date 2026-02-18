Более 1,2 тыс. татарстанцев прошли обучение по изменениям в налоговом законодательстве

В 2025 году в рамках серии образовательных конференций «Диалоги о налогах» и проекта «Школа налоговой грамотности» более 1,2 тыс. татарстанцев приняли очное участие в мероприятиях для повышения осведомленности о налоговых изменениях и получения комплекса государственной поддержки бизнеса. По итогам мероприятий было проинформировано более 7,5 тыс. республиканских представителей малого и среднего бизнеса.

Серия конференций «Диалоги о налогах» прошла в восьми городах Татарстана. Эксперты рассказали о ключевых изменениях в налоговом законодательстве, рассмотрели реальные кейсы и инструменты для развития бизнеса, а также ответили на острые практические вопросы.

Проект «Школа налоговой грамотности» был запущен Торгово-промышленной палатой РТ (ТПП РТ) при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан. Предприниматели могут получить бесплатную очную консультацию по любым интересующим вопросам налогового законодательства, таким как переход на НДС и минимизация нагрузки, анализ рисков, включая риск дробления бизнеса, выбор оптимального порядка исчисления НДС, работа со счетами-фактурами, декларацией и другие вопросы.

Консультации проводятся каждую среду с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 18, офис 104.

Для участия в консультации обязательна предварительная регистрация по ссылке.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (843) 236-86-71.

Кроме того, в 2025 году были запущены новые меры поддержки бизнеса для минимизации налоговой нагрузки.

Среди них – услуга по предоставлению бесплатного доступа к сервису для сдачи отчетности. Благодаря этой мере бизнес бесплатно может получить расчет налога по применяемой системе налогообложения, в том числе по НДС, расчет зарплаты, больничных, отпускных, командировочных, формирование и отправка отчетов в ФНС, СФР, Росстат и ЦБ.

Также предпринимателям Татарстана доступна услуга по повышению квалификации сотрудников малого и среднего бизнеса и услуга по финансированию рекламного сопровождения бизнеса.

Подробнее о мерах поддержки предпринимателей можно узнать по номеру Единого контакт-центра: 8 (843) 524-90-90.