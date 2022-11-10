Более 1,2 тыс. специалистов, организующих культурный досуг, повысят свою квалификацию

Татарстан испытывает нехватку креативных кадров в области организации социально-культурного досуга. Эта проблема особенно остро ощущается в культурно-досуговых учреждениях отдаленных районов республики. Об этом сегодня на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре и науке сообщила первый заместитель министра культуры региона Юлия Адгамова.

«Основным путем решения кадровой проблемы является подготовка или переподготовка профессиональных кадров, направленная на удовлетворение реальных потребностей социально-культурной сферы», — отметила докладчик.

По словам Адгамовой, требуется подготовка кадров, владеющих инновационными технологиями организации социально-культурного творчества и развивающего рекреативно-развлекательного досуга.

Кроме того, переподготовка кадров требуется организаторам социально-культурной поддержки людей с особенностями физического развития, деятельности по социокультурной адаптации лиц с нарушениями социализации и отклоняющимся поведением, помощи в семейном воспитании детей и социокультурной адаптации мигрантов.

«Построение многофункциональной модели учреждения культуры клубного типа невозможно без специалистов, которые владеют технологиями менеджмента, опирающимися на стратегическое планирование, маркетинговые исследования, пиар и фандрайзинг, социокультурное проектирование и другие отрасли», — уверена первый заместитель министра культуры РТ.

При этом с 2019 года в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным) проводится повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства на базе центров непрерывного образования вузов страны. В этом году по плану повышение квалификации должны пройти более 1,2 тыс. специалистов.