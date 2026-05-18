Более 1,2 тыс. росгвардейцев наблюдали за порядком во время «Казань Форума»

С первых дней форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» в Татарстане свыше 1,2 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечивали безопасность и охрану правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Задачи по обеспечению усиленных мер безопасности на объектах проведения мероприятий росгвардейцы выполняли в круглосуточном режиме.

«Под контролем Росгвардии находилась также деятельность работников ЧОО, задействованных в обеспечении безопасности форума и мест проживания его участников. Принятыми мерами нарушений общественного порядка и безопасности международного мероприятия не допущено», — говорится в сообщении.