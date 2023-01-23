Более 12 тыс. нарушений выявили сотрудники прокуратуры, рассматривая обращения жителей РТ

Сегодня в Казани прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры РТ, на котором были подведены итоги работы надзорного ведомства за 2022 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на предстоящий год.

В заседании приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, прокурор Татарстана Илдус Нафиков, заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин и главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.

По словам Нафикова, в прошлом году прокуратура Татарстана продолжала функционировать в условиях небывалых социально-экономических и политических вызовов.

«В условиях беспрецедентных санкций особое внимание уделялось защите основных прав и свобод граждан, законных интересов общества и государства. Общество ждет от нас реальной правовой защиты и помощи в решении насущных проблем. Мы обязаны решить все поставленные перед нами государственные задачи», – отметил прокурор РТ.

В свою очередь, Рустам Минниханов заметил, что доверие населения к прокурорам остается на высоком уровне. За 2022 год в органы прокуратуры республики поступило около 100 тысяч обращений, при рассмотрении которых сотрудники надзорного ведомства выявили более 12 тысяч нарушений. По ним приняты меры прокурорского реагирования. Об этом сообщается в пресс-службе Президента РТ.