Более 1,2 млн пенсионеров и предпенсионеров РТ воспользовались льготами по налогам

В этом году налоговыми вычетами и льготами по земельному налогу в Татарстане воспользовались около 470 тыс. пожилых людей и граждан предпенсионного возраста, а по налогу на имущество физических лиц — более 800 тыс. человек. Общая сумма налоговых льгот составила около одного миллиарда рублей. Такие сведения предоставила УФНС России по РТ.

«В Республике Татарстан пенсионерам и людям предпенсионного возраста положены льготы по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц, — рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по РТ Гульфия Каюмова. — На сегодняшний день льготы по земельному налогу и налогу на имущество предоставлены в беззаявительном порядке на основании информации Пенсионного фонда».

Федеральным законодательством для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста предусмотрено освобождение от уплаты налога на один объект имущества каждого вида вне зависимости от его площади, напомнила эксперт. Кроме того, при расчете налога на имущество физлиц для всех налогоплательщиков также автоматически предоставляются налоговые вычеты по объектам недвижимости.

«Для граждан предпенсионного возраста и пенсионеров предоставляется налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу по земельному налогу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров по одному земельному участку, — рассказала Каюмова. — Если общая площадь участка — шесть соток и меньше, платить налог вообще не придется. Если больше — налог рассчитают за оставшуюся площадь».

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России, обратившись лично в любую Налоговую инспекцию, а также в любое отделение МФЦ, через почту. Если ранее льгота уже предоставлялась, повторно обращаться в Налоговую инспекцию не нужно.

С перечнем льгот по имущественным налогам, установленным в конкретном муниципальном образовании, можно ознакомиться в интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.