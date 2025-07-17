В лагерях Татарстана с начала лета отдохнули более 118 тысяч детей и подростков

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Татарстане завершилась первая половина летней оздоровительной кампании — с начала июня в 1 593 лагерях всех форм уже отдохнули 118 764 ребенка, что составляет 76,8% от запланированного числа. Всего летом планируется охватить более 154 тысяч детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

На текущий момент работает 131 организация отдыха, включая пришкольные и загородные лагеря, санаторные смены, палаточные лагеря и трудовые отряды. Более 17 тысяч детей продолжают отдых в этих учреждениях. Также продолжается оздоровительный сезон на Черноморском побережье, где открыты четыре лагеря для 1 240 участников. Реализация мероприятий проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков рассказал о структуре летней программы в лагерях региона:

«Программа в лагерях структурирована в три ключевых блока – “Мир”, “Россия”, “Человек”, которые охватывают все аспекты воспитания. Среди главных направлений – гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие, трудовое и экологическое воспитание, физическое и эмоциональное благополучие, эстетическое и познавательное развитие», – пояснил он.

«Мы видим, как насыщенно и содержательно проходят смены: от инженерных и научных до патриотических и творческих. Экватор позади, но впереди еще масса задач. Особый фокус — на безопасность и качество. Республика уверенно идет к выполнению плана: впереди насыщенный август, где нас ждут заключительные смены, военно-полевые сборы, дни единых действий, новые формы вовлечения детей в активный, полезный и безопасный отдых», — отметил Садыков.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Он подчеркнул, что организация детского отдыха — это скоординированная работа сразу нескольких ведомств.

«В течение летнего сезона, вместе с коллегами из Роспотребнадзора, Минобра РТ, Минздрава РТ, МЧС, Росгвардии, членами межведомственной комиссии осуществляем еженедельные выезды в лагеря и ведем постоянный мониторинг, чтобы обеспечить комплексный безопасный отдых детей», — добавил министр.

Особое внимание в этом году уделено гражданско-патриотическим сменам, приуроченным к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Такие смены проходят в различных форматах — от палаточных лагерей до профильных программ по основам военной подготовки. Также активно развиваются инженерные, научные и профориентационные смены, языковые и культурные программы, реализуемые движением «Сэлэт» и рядом ведущих вузов региона.

Во всех лагерях также предусмотрены Дни единых действий, приуроченные к памятным датам и государственным праздникам.