Более 115 тыс. общественных пространств в России обновлено по программе «ЕР»

За пять лет по программе «Единой России» и Минстроя в России обновлено более 115 тысяч общественных пространств, в том числе свыше 78 тысяч дворов. Об этом, подводя итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», заявил председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов. Его слова приводит пресс-служба регионального отделения партии.

По его данным, с начала 2024 года по стране завершили обновление 4 тысяч территорий, к концу года это число может вырасти еще на 3 тысячи. Большой вклад в благоустройство пространств вносит Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды. Так, за время его работы реализовано уже 630 проектов набережных, бульваров, парков, скверов.

Главная цель проекта — преобразить города, дать новый импульс развитию муниципалитетов и повысить комфорт жизни населения. С этой целью с 2024 года программу дополнили наукоградами.

«Раньше такие научные центры включались в действующие программы выборочно. Теперь они смогут использовать федеральное финансирование. В состав получателей субсидий включён Байконур», — заявил Пахомов.

К созданию проектов благоустройства привлекают и самих жителей — с 2019 года в общественных обсуждениях приняли участие порядка 40 миллионов россиян.

«Мы изначально ставили себе задачу обеспечить максимальное соучастие людей в проектной работе и в контроле за строительством самих объектов. Это повышает качество городской среды за счёт выявления реальных проблем и потребностей, что сказывается на эффективности каждого вложенного рубля», — сказал председатель комитета Госдумы по строительству.

Как отметил замглавы Минстроя России Алексей Ересько, ведомство активно участвует в реализации народной программы «Единой России». Благодаря ей в населенных пунктах появляются современные места для отдыха, обновляются улицы, благоустраиваются парки, площадки для занятий спортом.

«Основным инструментом достижения этого результата является федеральный проект „Формирование комфортной городской среды“», — подчеркнул он.

Ересько напомнил, что среди потенциальных участников всероссийского конкурса насчитывается 1238 населенных пунктов. Его финансирование регулярно увеличивается. В настоящее время оно составляет 35 млрд рублей ежегодно, что в пять раз больше, чем на момент запуска.

«Это позволило допустить к участию города с населением до 200 тысяч человек, а в Дальневосточном федеральном округе — до 250 тысяч человек, куда входят не только городские, но и сельские поселения с населением от 5 тысяч жителей. С 2018 года мы провели уже 12 конкурсов, отобрали 1315 комплексных проектов благоустройства из 84 регионов», — поделился заместитель министра.

Кроме того, с прошлого года участие в конкурсе принимают новые регионы: Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области. Из них поступило 55 заявок, 19 из которых стали победителями. Большую роль в их интеграции сыграли регионы-шефы и поддержка партии. Волонтеры «Единой России» оказывали помощь при проведении голосования. По стране к сопровождению в период голосования было привлечено 214 тысяч добровольцев.

Кроме того, в стране ежегодно проводится акция по озеленению территорий. Только в этом году к ней присоединились 700 тысяч человек. Работы проведены в 20 тысячах дворов и более 6,5 тысячи общественных пространств в 1316 муниципалитетах, заявил федеральный координатор партпроекта «Городская среда», первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

Федеральный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов отметил вклад молодёжи в реализацию проекта по развитию городской среды.

«Мы продолжим совместный проект с Минстроем и с Институтом развития местного самоуправления — „Идеи, преображающие города“. Школьники, студенты и молодые специалисты участвуют в этом всероссийском конкурсе и показывают свой взгляд в благоустройстве территорий», — подчеркнул он.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по указу Президента Владимира Путина.