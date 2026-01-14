Более 11,4 тыс. браков зарегистрировали в Казани за 2025 год

В 2025 году в Казани зарегистрировали 11 431 брак, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Такие данные привели в Управлении ЗАГС города.

Как и в предыдущие годы, у будущих супругов высоким спросом пользовались «зеркальные» даты, а также 25-е число каждого месяца. Так, 25 мая свои отношения оформили 66 пар, а 25 августа – 59. При этом обе даты пришлись на воскресенье и понедельник.

Самой популярной датой для регистрации брака стало 25 июля: в этот день в ЗАГСы города обратились 120 пар.

В летние месяцы, если регистрация приходилась на пятницу или субботу, число заключенных браков в Казани доходило примерно до 85 в день.