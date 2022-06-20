Более 110 тыс. гостей Сабантуя в Казани съели тонну чак-чака и полторы тонны плова

В Казани ярко отметили татарский народный праздник Сабантуй. Темой в этом году стало возвращение к истокам, а программа была основана на фольклоре, передающим смысл праздника. О подробностях мероприятия рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

В Казани праздник плуга отметили на нескольких площадках. Гостями Сабантуя стали 110 тыс. посетителей. Скачки на МКСК «Казань» посетили 10 тыс. казанцев и гостей, 49 тыс. гостей пришло в Березовую рощу в поселке Мирный, 28 тыс. — в Березовой роще в поселке Деербышки и в лесопарке Лебяжье погуляли 25 тыс. людей.

«Гости Сабантуя съели почти тонну чак-чака, полторы тонны плова, 650 кг шашлыка, почти 23 тыс. порций мороженого, выпито более 300 литров чая. А на майданах выступили более 1,5 тыс. артистов», — отметил спикер.

Кульминацией праздника стало определение абсолютного батыра по национальной борьбе «корэш». На площадке в Мирном победу одержал Ринат Давлетшин из Кукмора. В Дербышках — казанец Айрат Фатхуллин из Казани, на площадке у озера Лебяжье стал — Булат Мусин также из Казани. В награду они получили баранов, а в Мирном разыграли и квадроцикл.

Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя выступление коллеги, отметил, что около 20% на Сабантуе стали гости, которые приехали со всей республики и из соседних регионов.