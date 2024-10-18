Более 1,1 тысячи пенсионеров из Татарстана живут за границей

Российские пенсионеры, проживающие за рубежом, должны один раз в год подтверждать личность, чтобы продолжать получать пенсии. Теперь они могут это сделать на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан.

«В настоящее время более 1,1 тыс. пенсионеров из Татарстана проживают за границей. Они живут в Эстонии, Швейцарии, Чехии, Франции, Узбекистане, Турции, США, Португалии, Польше, Норвегии, Нидерландах, Мексике, Италии, Испании, Израиле, Греции и в других странах», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

Люди подтверждают личность через консульства или посольства России, а также отправляют документы в отделение СФР по РТ. Теперь это делать необязательно. Подтвердить личность можно дистанционно по биометрии на портале госуслуг, подписав электронное заявление. Оба действия можно выполнить с помощью смартфона не выходя из дома. Единственное условие — наличие подтвержденной учетной записи.

«Пенсии, назначенные отделением фонда, выплачиваются независимо от страны проживания, за исключением социальных пенсий, выплата которых производится гражданам, проживающим только на территории Российской Федерации», — отметил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.