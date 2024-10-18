Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Более 1,1 тысячи пенсионеров из Татарстана живут за границей
Российские пенсионеры, проживающие за рубежом, должны один раз в год подтверждать личность, чтобы продолжать получать пенсии. Теперь они могут это сделать на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан.
«В настоящее время более 1,1 тыс. пенсионеров из Татарстана проживают за границей. Они живут в Эстонии, Швейцарии, Чехии, Франции, Узбекистане, Турции, США, Португалии, Польше, Норвегии, Нидерландах, Мексике, Италии, Испании, Израиле, Греции и в других странах», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.
Люди подтверждают личность через консульства или посольства России, а также отправляют документы в отделение СФР по РТ. Теперь это делать необязательно. Подтвердить личность можно дистанционно по биометрии на портале госуслуг, подписав электронное заявление. Оба действия можно выполнить с помощью смартфона не выходя из дома. Единственное условие — наличие подтвержденной учетной записи.
«Пенсии, назначенные отделением фонда, выплачиваются независимо от страны проживания, за исключением социальных пенсий, выплата которых производится гражданам, проживающим только на территории Российской Федерации», — отметил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»