Более 11 тысяч татарстанцев стали волонтерами культуры

Фото: пресс-служба Министерства культуры Татарстана

Татарстан является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по количеству волонтеров в сфере культуры. На конец третьего квартала 2024 года их число достигло 11 432, сообщили в пресс-службе Минкульта РТ.

В целом в ПФО к программе присоединились 124 657 человек. Самые большие команды работают в Татарстане, Башкортостане, Нижегородской и Самарской областях. По России волонтерское движение объединяет 617 965 человек.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В министерстве напомнили, что недавно в Казани было открыто два новых добровольческих центра: на

базе Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина и Казанского

художественного училища имени Н.И.Фешина.

«Этот центр стоит за рамками традиционного восприятия института библиотеки. Каждая прочитанная книга — это не просто некий набор сюжетов и информации. Важно, чтобы эта книга оставила след в душе, для того чтобы дать силы идти дальше», — отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на открытии «Добро.Центр. Детская библиотека».

С волонтерскими центрами взаимодействуют многие театры, музеи, библиотеки и образовательные учреждения, подведомственные Минкульту Татарстана.

Присоединиться к команде могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Добро.ру» по ссылке.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года в соответствии с указом Президента Владимира Путина.