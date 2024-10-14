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Более 11 тысяч татарстанцев стали волонтерами культуры
Татарстан является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по количеству волонтеров в сфере культуры. На конец третьего квартала 2024 года их число достигло 11 432, сообщили в пресс-службе Минкульта РТ.
В целом в ПФО к программе присоединились 124 657 человек. Самые большие команды работают в Татарстане, Башкортостане, Нижегородской и Самарской областях. По России волонтерское движение объединяет 617 965 человек.
Программа реализуется в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
В министерстве напомнили, что недавно в Казани было открыто два новых добровольческих центра: на
базе Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина и Казанского
художественного училища имени Н.И.Фешина.
«Этот центр стоит за рамками традиционного восприятия института библиотеки. Каждая прочитанная книга — это не просто некий набор сюжетов и информации. Важно, чтобы эта книга оставила след в душе, для того чтобы дать силы идти дальше», — отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на открытии «Добро.Центр. Детская библиотека».
С волонтерскими центрами взаимодействуют многие театры, музеи, библиотеки и образовательные учреждения, подведомственные Минкульту Татарстана.
Присоединиться к команде могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Добро.ру» по ссылке.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года в соответствии с указом Президента Владимира Путина.
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