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Ру Тат
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Транспорт
1 декабря 2021  10:20

Более 11 тысяч пассажиров без масок выявлено в транспорте Казани в ноябре

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В ноябре в общественном транспорте Казани ревизоры выявили 11 366 пассажиров без масок. Из них 11 217 пассажиров после замечаний проверяющих надели маски, 149 человек из-за отсутствия средств индивидуальной защиты покинули салон общественного транспорта.

Проверки по соблюдению требований Роспотребнадзора проводятся ежедневно на всех видах городского транспорта. Контролеры проверили 8 638 единиц общественного транспорта, проверки проходили на 184 контрольных точках.

Проверки по соблюдению масочного режима будут продолжены, сообщает Комитет по транспорту Казани.

#общественный транспорт #масочный режим
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