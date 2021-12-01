Более 11 тысяч пассажиров без масок выявлено в транспорте Казани в ноябре

В ноябре в общественном транспорте Казани ревизоры выявили 11 366 пассажиров без масок. Из них 11 217 пассажиров после замечаний проверяющих надели маски, 149 человек из-за отсутствия средств индивидуальной защиты покинули салон общественного транспорта.

Проверки по соблюдению требований Роспотребнадзора проводятся ежедневно на всех видах городского транспорта. Контролеры проверили 8 638 единиц общественного транспорта, проверки проходили на 184 контрольных точках.

Проверки по соблюдению масочного режима будут продолжены, сообщает Комитет по транспорту Казани.