news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 марта 2026 16:34

Более 11 тыс. татарстанцев записались в МФЦ через MAX с начала года

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане с января 2026 года более 11 тысяч граждан воспользовались чат-ботом МФЦ в национальном мессенджере MAX для записи на приём. Сервис также позволяет отменить запись, узнать статус обращения и проверить загруженность офисов, сообщает Министерство цифрового развития республики.

Чат-бот функционирует с 2025 года. За всё время его работы число подписчиков достигло почти 63 тысяч человек. В текущем году через бот отправлено свыше 86 тысяч уведомлений, а по данным личного кабинета Notify — около 89 тысяч.

Уведомления о готовности результатов услуг получили более 63 тысяч пользователей. Запись через бот оформили 11 295 жителей республики.

#мессенджер МАХ #мфц рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

3 марта 2026
Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

Медведев заявил, что любое событие может стать триггером Третьей мировой войны

2 марта 2026