Более 11 тыс. татарстанцев записались в МФЦ через MAX с начала года

В Татарстане с января 2026 года более 11 тысяч граждан воспользовались чат-ботом МФЦ в национальном мессенджере MAX для записи на приём. Сервис также позволяет отменить запись, узнать статус обращения и проверить загруженность офисов, сообщает Министерство цифрового развития республики.

Чат-бот функционирует с 2025 года. За всё время его работы число подписчиков достигло почти 63 тысяч человек. В текущем году через бот отправлено свыше 86 тысяч уведомлений, а по данным личного кабинета Notify — около 89 тысяч.

Уведомления о готовности результатов услуг получили более 63 тысяч пользователей. Запись через бот оформили 11 295 жителей республики.