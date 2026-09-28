Более 1,1 тыс. га сельхозземель в Татарстане переведут в лесной фонд

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Земельные участки общей площадью более 1,1 тыс. гектаров, расположенные в восьми районах Татарстана, выведут из категории сельхозземель в категорию земель для использования лесов. Соответствующий законопроект одобрили сегодня депутаты на 24-м заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Законопроект предусматривает перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Азнакаевского, Апастовского, Бавлинского, Бугульминского, Заинского, Кайбицкого, Мензелинского и Сабинского районов, в категорию земель лесного фонда», – рассказал министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, представляя документ.

Он отметил, что эти участки непригодны для осуществления сельскохозяйственного производства. Отнесение этих участков к землям лесного фонда предусмотрено Схемой территориального планирования РТ, уточнил министр.

«Это будет первый закон о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, рассмотренные по новому порядку. Этот порядок действует с 1 марта 2026 года в соответствии с федеральным законом», – добавил Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев.