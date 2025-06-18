Более 11 тыс. человек посетили выставку агитационного поезда в Казани

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибыл в Казань. Программа началась с исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. В течение дня жители и гости города смогли посетить тематические выставки, ознакомиться с образцами трофейного вооружения и военной техники, а также принять участие в интерактивных мероприятиях и концертах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

На железнодорожной платформе была организована выставка оружия Казанского высшего танкового командного училища. Работали полевая кухня, мастер-классы, дискуссионная площадка «Разговоры о самом важном», где обсуждали вопросы защиты Отечества и контрактной службы. Все желающие могли записать видеообращение в рамках телеэстафеты «Мой Герой».

Среди участников мероприятия – более 11 тысяч человек, включая юнармейцев, ветеранов, военнослужащих и их семьи. В организации помогали 50 волонтеров. На открытой сцене выступили лауреаты и победители фестиваля «Созвездие – Йолдызлык».

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков сообщил, что лично посетил поезд-музей. Он отметил, что для детей и подростков, отдыхающих в лагерях, были организованы экскурсии, и формат живого взаимодействия вызвал положительный отклик у молодежи. По его мнению, подобные мероприятия являются одним из самых эффективных инструментов патриотического воспитания.

Также на площадке работали молодежные помощники антитеррористической комиссии, которые провели интерактивную викторину по цифровой грамотности. Участников информировали о мошеннических схемах, мерах защиты в цифровой среде, а также признаках вовлечения детей в деструктивные сообщества. Все участники получили памятные подарки и информационные материалы.

Перед приездом поезда состоялась церемония награждения медалями Минобороны РФ «За помощь и милосердие». Были награждены начальник Штаба Движения «Юнармия» города Казани Олеся Нестрова, начальник Штаба Движения «Юнармия» Алькеевского муниципального района РТ Ростем Шайхетдинов, начальник Штаба Движения «Юнармия» Нижнекамского муниципального района РТ Ильнар Камалов. Также прошла церемония вступления в ряды «Юнармии» и вручения свидетельств о присвоении юнармейским отрядам имен Героев Российской Федерации.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Свидетельства о присвоении имен были вручены следующим отделениям:

Зеленодольскому – в честь дважды кавалера ордена Мужества гвардии полковника Дмитрия Софронова ;

; Дому «Юнармии» города Буинска – в честь кавалера ордена Мужества Михаила Афанасьева ;

; Казанскому отделению – в честь Героя Советского Союза полковника Бориса Кузнецова.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».