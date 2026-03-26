Более 107 млн пользователей зарегистрировались в MAX за год

Более 107 млн пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX с момента его запуска 26 марта 2025 года. В числе аудитории – как российские, так и иностранные пользователи, сообщили в пресс-службе мессенджера.

По данным компании, в марте 2026 года ежедневная аудитория сервиса превысила 77 млн человек. В среднем пользователи отправляют свыше 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков в сутки.

Мессенджер доступен для скачивания и регистрации в 40 странах, включая государства СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Число иностранных пользователей превысило 5 млн.

Также активно развивается экосистема каналов: их количество достигло 3,6 млн. Среди них – страницы СМИ, блогеров и лидеров мнений. Общее число подписок на каналы превысило 200 млн.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.