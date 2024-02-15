Более 104 тыс. уведомлений поступило за год в систему «Народный контроль»

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В Татарстане за прошлый год более 104 тыс. уведомлений поступило в государственную информационную систему «Народный контроль». 80% из них были решены положительно. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на 51-м заседании Госсовета РТ.

«Сотрудниками аппарата проведено 765 проверочных мероприятий по уведомлениям в системе “Народный контроль”. Более 9 тыс. уведомлений в системе было возвращено нами и взято на контроль», – рассказала докладчик.

Всего в прошлом году в адрес омбудсмена поступило 5 750 обращений граждан. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг было направлено более 60 тыс. сообщений, отметила Сабурская.

«Поддержание в республике высоких темпов строительства жилья, в том числе, за счет действующей программы социальной ипотеки, безусловно, способствует снижению обращений затрагивающих жилищные права граждан. Всего в 2023 году по данным проблемам нам поступило 570 обращений граждан», – подчеркнула она.

При этом, по словам омбудсмена, жалобы о признании права на жилое помещение из государственного или муниципального жилищного фонда являются одними из наиболее распространенных.

Она добавила, что чаще всего через сервис оценки качества на портале госуслуг РТ татарстанцы снижали оценки по таким критериям, как «Содержание дома (чистота), «Качество ремонта дома», «Управлением домом», «Предоставление коммунальных услуг». Это показал анализ 124 тыс. откликов граждан при оплате услуг ЖКХ.

Сабурская заметила, что по категории «Доступность записи на прием к врачу» в системе «Народный контроль» зафиксировано увеличение уведомлений в 3,2 раза по сравнению с 2022 годом.