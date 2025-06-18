«Лига Форум – 2025»: открыта регистрация на XI студенческий форум

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На площадке казанского парка «Черное Озеро» состоялась пресс-конференция, посвященная старту заявочной кампании XI Студенческого образовательного форума «Лига Форум».

«Это площадка для студентов, на которой можно найти новых друзей и построить будущую карьеру. Благодаря форуму даже создаются семьи. "Лига Форум" - это место для того, чтобы ребята смогли найти себя», - рассказал президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов.

Тему традиционных семейных ценностей в разговоре поддержала и первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

«С 8 июля студенты смогут выиграть грант на свадьбу в размере 100.000 тысяч рублей. И это может быть не только национальный стиль: татарский, чувашский, удмуртский, а абсолютно любой стиль».

Лига Форум – единственный студенческий форум, который объединяет более 1000 студентов. Он проходит в три этапа: «Лига», «Лига университетов» и «Лига руководителей». Мероприятие проводится при поддержке Министерства по делам молодежи и Российского общества «Знание».

Совершенно разные соревнования, новые спикеры, мастер - классы, лекции, культурные мероприятия - это и многое другое будет ждать участников программы.

«Такого форума, соединяющего вместе обучающихся вузов, ссузов и лидеров студенческого самоуправления - больше нет» - подчеркнула Софья Галиева-Мустафина

По словам организаторов, одна из задач форума – знакомство участников с разными уголками Республики и демонстрация возможностей, которые открывает для них Татарстан. Мероприятие уже проводили в полях с палатками, Иннополисе, Альметьевске в Высшей школе нефти, а в 2025 году «Лига Форум» состоится на базе «Камского Артека» в Нижнекамске.

«Мы планируем расширение проекта и за пределы Татарстана, там, где есть наши базы. Например, на территории Крыма или Анапы. Вообще, хотелось бы, чтобы форум стал Федеральным, в линейке Росмолодежи, ведь именно студенческого форума еще нет», - поделилась планами София Галиева-Мустафина.

В прошлые годы форум был направлен на командую работу и на отдельные треки: Старосты, Иностранные студенты, Общежитие. В 2025 году вектор сдвигается. Главным вопросом становится: «Кто я?», «Какая моя роль?». Программа будет направлена на развитие отдельной личности: на здоровье, самодостаточность, профессиональную ориентацию.

Каждый человек сможет больше погрузиться в свой внутренний мир и познать себя. Кроме этого участники приобретают навык быстрого обучения, умение разговаривать с людьми и находить решения в трудных ситуациях. Форум не дает конкретную профессию, но он помогает выработать необходимые личные качества для будущей работы.

«Я очень благодарен "Лиге студентов" за возможности, которые она дает для развития студентов. Форум, на самом деле - сумасшедший нетворкинг, после него я постоянно встречаю в городе кого-то из знакомых. После форума я стал частью "Лиги Студентов" и понял, что чувствую свою нужность этому обществу и непрерывное развитие», - рассказал Аким Сызранцев, участник второй смены «Лига Университетов»

I смена «Лига профессионалов» пройдёт с 26 по 30 августа — для студентов колледжей, техникумов и училищ. Это- идеологическая часть смены, направленная на познание «себя». Для студента колледжа важно определиться с внутренним «Я», а потом ставить определенные цели на будущее.

II смена «Лига университетов» пройдёт с 2 по 6 сентября — для студентов университетов. Она направлена на новые возможности и проявление себя. Ребята смогут научиться коммуникативным навыкам, узнают как выстраивать общение с обществом.

III смена «Лига руководителей» пройдёт с 8 по 12 сентября — для руководителей студенческих объединений ссузов и вузов, а также молодежных и общественных организаций РТ и России. Третья смена рассказывает про перспективы будущего.

«Ребята узнают про работу в государственных структурах и коммерческих компаниях. Здесь программа строится по-другому: студенты сами выбирают нужные для них лекции и изучают их. Упор делается на самое главное - созидание. Только после познания себя студент сможет выстраивать отношения в учебе, самоуправлении и других сферах», - пояснил исполнительный директор форума Рамиль Багманов.

Ульяна Бурдина