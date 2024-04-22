Более 1000 семей из Татарстана направили маткапитал на оплату детского сада

Свыше 1000 семей из Татарстана воспользовались средствами материнского капитала, чтобы оплатить детский сад для своих детей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда по РТ.

«Оплатить материнским капиталом можно услуги как государственного, так и частного детского сада, даже если он зарегистрирован на ИП. Главное, чтобы дошкольная организация находилась на территории России и имела лицензию на оказание образовательных услуг. Наличие лицензии советую проверить на официальном сайте Рособрнадзора в реестре лицензий», — пояснил управляющий Отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин.

Воспользоваться материнским капиталом, чтобы оплатить обучение по дошкольным программам, можно сразу после рождения ребенка, на которого получен сертификат. В этом случае ждать трехлетия не нужно. Родители могут направить средства на оплату содержания и обучения не только младшего, но и старшего ребенка, если он ходит в детский сад.

Важно, что договор с детским садом должен быть заключен лицом, владеющим сертификатом. Родителям, которые хотят потратить средства маткапитала на дошкольное образование, нужно подать заявление через личный кабинет на сайте СФР, на портале «Госуслуги», через клиентскую службу СФР или в МФЦ.