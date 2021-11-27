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Ру Тат
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Транспорт
27 ноября 2021  06:02

Более 100 железнодорожных переездов отремонтировали в Татарстане, Чувашии и Марий Эл

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С января этого года отремонтировали 104 железнодорожных переезда, расположенных на территории республик Татарстан, Чувашия и Марий Эл, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Обновление железнодорожной инфраструктуры проводится для повышения ее надежности, увеличения пропускной способности и скорости движения поездов», – отметили в пресс-службе.

Так, в Татарстане заменили настил на трех железнодорожных переездах. В частности, работы выполнены на переездах 800 км станции Дербышки, 6 км станции Тихорецкая и на втором пути переезда 843 км перегона Куркачи – Арск. 

Кроме того, капитально отремонтирован переезд 930 км перегона Кукмор – Вятские Поляны. Работы включали замену автоматизированных заградительных устройств, настила, сигнальных столбиков и восстановление асфальтового покрытия.  

Замена настила через ремонтируемый путь была проведена на первом пути переезда 843 км Куркачи – Арск и на переезде 849 км перегона Куркачи – Арск.

С начала года ямочный ремонт дорожного покрытия был выполнен на 56 железнодорожных переездах в Татарстане.

#ремонт железнодорожных переездов
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