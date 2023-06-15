Более 100 волонтеров привлекут к празднованию Дня молодежи в Казани

Более 100 волонтеров привлекут к организации фестиваля ко Дню молодежи, который пройдет 24 июня. Они будут помогать гостям и участникам мероприятия ориентироваться на площадках, а также с регистрацией и в течение всего праздника.

Помощникам выдадут экипировку, верифицированные часы и благодарственные письма, а также обеспечат питанием. Чтобы стать волонтером, нужно подать заявку на сайте.

Фестиваль в Казани — часть федеральной комплексной программы, подобные мероприятия пройдут еще в 13 российских городах. День молодежи проводится при поддержке Росмолодежи, Правительства РТ и Министерства по делам молодежи Татарстана.

В рамках концепции мероприятия Информационно-ресурсный центр добровольчества Татарстана представит отдельную площадку — «Навстречу добру». Здесь будет организована фотовыставка, различные мастер-классы, стенды, ярмарка волонтерских вакансий, сбор вторсырья, буккроссинг и другие активности. Вход на мероприятия для зрителей и участников свободный, однако нужно заранее зарегистрироваться на сайте деньмолодёжи2023.рф.