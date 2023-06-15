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Более 100 волонтеров привлекут к празднованию Дня молодежи в Казани
Более 100 волонтеров привлекут к организации фестиваля ко Дню молодежи, который пройдет 24 июня. Они будут помогать гостям и участникам мероприятия ориентироваться на площадках, а также с регистрацией и в течение всего праздника.
Помощникам выдадут экипировку, верифицированные часы и благодарственные письма, а также обеспечат питанием. Чтобы стать волонтером, нужно подать заявку на сайте.
Фестиваль в Казани — часть федеральной комплексной программы, подобные мероприятия пройдут еще в 13 российских городах. День молодежи проводится при поддержке Росмолодежи, Правительства РТ и Министерства по делам молодежи Татарстана.
В рамках концепции мероприятия Информационно-ресурсный центр добровольчества Татарстана представит отдельную площадку — «Навстречу добру». Здесь будет организована фотовыставка, различные мастер-классы, стенды, ярмарка волонтерских вакансий, сбор вторсырья, буккроссинг и другие активности. Вход на мероприятия для зрителей и участников свободный, однако нужно заранее зарегистрироваться на сайте деньмолодёжи2023.рф.
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