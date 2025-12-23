Более 100 ветеранов ВОВ получат подарки на новый год в рамках акции «Единой России»

Татарстанское региональное отделение «Единой России» присоединилось к всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!», организованной «Единой Россией» и всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Акция будет длиться с 25 по 31 декабря. В ее рамках более 100 Героев ВОВ получат подарочный набор, сделанный совместно с компанией «Бахетле», в который войдут сладкие продукты питания – конфеты, печенья, сгущенное молоко, а также чай, цикорий, чак-чак и другие продукты. В дополнение к этому, ветеранам подарят еще теплый плед.

«Новый год – это еще один повод навестить участников и инвалидов Великой Отечественной войны, поздравить, оказать внимание и вручить подарки. Проведение акции – это дань уважения и благодарности за мужество и стойкость, которые проявили ветераны в годы Великой Отечественной войны», – отметил заместитель руководителя регионального исполкома партии, начальник отдела агитационно-пропагандисткой работы Виктор Затеев.

Наборы уже отправлены в муниципалитеты и города республики. В поздравлениях примут участие представители партии, «Молодой Гвардии», «Волонтеров Победы».