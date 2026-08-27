Более 100 ветеранов СВО из Татарстана приняли участие в выездной рыбалке

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Татарстанский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» организовал выездную рыбалку «На своем берегу» для ветеранов боевых действий. Мероприятие прошло на водоеме рыболовного комплекса «Фишфарм116».

В рыбалке приняли участие более 100 ветеранов специальной военной операции из разных муниципалитетов Татарстана и члены их семей. Вместе с организаторами и волонтерами на мероприятие приехали более 150 человек.

Выезд организовали для социальной адаптации и психологической реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Татарстану Гузель Удачина отметила, что рыбалка помогает восстановить эмоциональное равновесие, снизить тревожность и постепенно вернуться к привычному мирному ритму жизни. По ее словам, выездной формат также дал ветеранам возможность пообщаться друг с другом в неформальной обстановке и обменяться опытом.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Мероприятие провели на оборудованной базе отдыха на территории Кайбицкого рыбхоза Кулангинского сельского поселения. Площадка полностью приспособлена для маломобильных посетителей. На территории оборудованы удобные пирсы, навесы от солнца и места для отдыха.

В водоеме обитают карп, сазан, щука, белый амур, толстолобик и окунь.

Для каждого участника подготовили индивидуальный набор прикормки и наживки. Перед началом рыбалки ветераны прошли обязательный инструктаж по безопасности на воде.

Ловля продолжалась около 15 часов. Самой крупной пойманной рыбой стал лещ весом 2,9 кг. Его выловил ветеран из Зеленодольского района.

Для участников также организовали полевую кухню. На костре приготовили гречневую кашу с мясом, гостям также предложили горячий чай.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

В выезде участвовали социальные координаторы татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества». Организаторы отмечают, что в неформальной обстановке ветераны охотнее рассказывают о своих проблемах и задают вопросы, которые им бывает сложно озвучивать во время официальных приемов.

Ветеран СВО Булат Хабибуллин рассказал, что остался доволен рыбалкой, хорошим клевом и погодой. Особенно важным для него стало то, что на мероприятие он приехал вместе с сыном. Они рыбачили вместе, а ребенок поймал своего первого карпа. По словам Хабибуллина, возможность провести время с сыном и отдохнуть в тишине на берегу стала одним из главных впечатлений от поездки.

Отзывы участников систематизируют и учтут при подготовке следующих выездных мероприятий. По словам ветеранов, такие встречи дают им почувствовать поддержку государства и общества и показывают, что их вклад ценят, а помощь остается доступной на разных этапах возвращения к мирной жизни.

Организаторы считают, что подобные мероприятия также помогают укрепить доверие ветеранов к фонду и в долгосрочной перспективе повысить эффективность социальной реабилитации.