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Более 100 тысяч татарстанцев имеют заболевания глаз
Больше 100 тысяч татарстанцев имеют проблемы со зрением и болезни глаз. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы Елена Жиденко.
«В республике распространенность болезней глаза в абсолютных цифрах на сегодняшний день порядка 101 тысяча случаев глазных заболеваний, которые у нас зарегистрированы, и эти пациенты наблюдаются у нас», – отметила она.
Татарстанцев с проблемами со зрением становится все больше: по статистике распространенность болезней глаз в 2020 году было 9 тыс. случаев на 100 тысяч населения, в 2021 – 9,2 тысяч случаев, в 2022 года– 9,7 тыс. случаев на 100 тыс. жителей. Серьезный скачок за прошлый год объясняется тем, что после пандемии татарстанцы вновь начали навещать офтальмологов.
А еще благодаря увеличению продолжительности жизни, до некоторых возрастных заболеваний, жители РТ начали доживать.
К тому же, количество детей, у которых есть проблемы со зрением, увеличивается, отметила офтальмолог. Чаще всего у них выявляют близорукость или дальнозоркость. А причиной ухудшения зрения – любовь к гаджетам.
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