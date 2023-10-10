Более 100 тысяч татарстанцев имеют заболевания глаз

Больше 100 тысяч татарстанцев имеют проблемы со зрением и болезни глаз. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы Елена Жиденко.

«В республике распространенность болезней глаза в абсолютных цифрах на сегодняшний день порядка 101 тысяча случаев глазных заболеваний, которые у нас зарегистрированы, и эти пациенты наблюдаются у нас», – отметила она.

Татарстанцев с проблемами со зрением становится все больше: по статистике распространенность болезней глаз в 2020 году было 9 тыс. случаев на 100 тысяч населения, в 2021 – 9,2 тысяч случаев, в 2022 года– 9,7 тыс. случаев на 100 тыс. жителей. Серьезный скачок за прошлый год объясняется тем, что после пандемии татарстанцы вновь начали навещать офтальмологов.

А еще благодаря увеличению продолжительности жизни, до некоторых возрастных заболеваний, жители РТ начали доживать.

К тому же, количество детей, у которых есть проблемы со зрением, увеличивается, отметила офтальмолог. Чаще всего у них выявляют близорукость или дальнозоркость. А причиной ухудшения зрения – любовь к гаджетам.