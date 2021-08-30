Более 100 тыс. жителей Казани обновили дворовые территории по программе «Наш двор»

В этом году 110 тыс. жителей Казани обновили дворовые территории по программе «Наш двор». Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин после осмотра с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым двора многоквартирного дома по улице Маршала Чуйкова, 25, благоустроенного по республиканской программе.

«Мы находимся в одном из дворов, который помнит рождение новой Казани, Ново-Савиновского района. Совсем недавно мы с вами собирались здесь и обсуждали, каким будет двор, слушали ваши пожелания. И вот благодаря президентской программе мы в этом году завершаем обновление более 800 дворов», — сказал градоначальник.

Метшин отметил, что к Дню республики в Татарстане всегда открываются новые школы и детские сады, жилые кварталы, дороги. «И Татарстан благодаря вашему труду, любви к Казани с каждым днем становится лучше», — подчеркнул он.

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил всех собравшихся с праздником. «Пусть процветает наша республика, и жизнь будет мирной. Берегите себя, пандемия никуда не ушла, соблюдайте все правила Роспотребнадзора. Помните, что здоровье — самое главное», — обратился он к присутствующим.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин добавил, что такой двор является образцовым в нашей стране. «На жителей таких дворов равняется вся страна. Пример, который вы будете показывать в содержании, уходе, в любви к своему двору, будут перенимать жители всей России», — заявил он.

Благоустроенный по республиканской программе двор находится между домами по ул. Чуйкова, 25, 25а и ул. Мусина, 68, 68а. В них проживают 1165 жителей. Площадь двора — 23412,6 кв. метра.

Стоимость работ по программе «Наш двор» составила 32,4 млн рублей, в том числе 25,1 млн рублей было направлено на ремонт дорожного покрытия, 4,5 млн рублей — на освещение и 2,8 млн рублей — на установку малых архитектурных форм.

Во дворе установили качели, карусели, горки, оборудование для воркаута, баскетбольные кольца, скамейки, урны.

Кроме того, проведен ремонт подъездов, входных групп, цоколей, отмостков и фасада домов, установлены площадки для сбора твердых коммунальных отходов, ограждения, проведено озеленение территории.

Выполнены также работы по устройству пергол, резинового покрытия на спортивной площадке, нанесены граффити (муралы) на фасады домов и трансформаторных подстанций.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани по программе «Наш двор» в этом году запланировано благоустройство 35 дворов на площади 239 тыс. кв. метров.

В комплексе работ предусмотрено асфальтирование проездов, ремонт и устройство тротуаров, устройство наружного освещения, установка скамеек и урн, контейнерных площадок, детского оборудования, площадок с песчаным покрытием.

Финансирование по программе на этот год составляет 572,6 млн рублей. Дорожные работы ведутся в 16 дворах и завершены в 17. Программа выполнена на 67,2%.

По программе «Наш двор» в прошлом году было благоустроено 28 дворов. Объем финансирования составил 687,9 млн рублей.