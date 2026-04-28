Более 100 тыс. татарстанцев уже выбрали объекты для благоустройства на 2027 год

С начала всероссийского голосования за благоустройство общественных пространств в Татарстане свои голоса уже отдали более 100 тысяч человек. Кампания стартовала 21 апреля и проходит в шестой раз, напомнили в канале Минцифры РТ в МАКС.

В этом году жителям предлагают выбрать из 178 общественных пространств. Речь идет о парках, скверах и дворах, которые могут обновить в 2027 году. Участие в голосовании дает возможность повлиять на то, какие территории станут более комфортными и современными.

Проголосовать можно несколькими способами: на официальном сайте проекта, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров в яркой одежде с надписью «Добрый Татарстан».

Принять участие могут все жители старше 14 лет. При этом отдать голос можно только за одно пространство.

Голосование продлится до 12 июня.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».