news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 28 апреля 2026 09:18

Более 100 тыс. татарстанцев уже выбрали объекты для благоустройства на 2027 год

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала всероссийского голосования за благоустройство общественных пространств в Татарстане свои голоса уже отдали более 100 тысяч человек. Кампания стартовала 21 апреля и проходит в шестой раз, напомнили в канале Минцифры РТ в МАКС.

В этом году жителям предлагают выбрать из 178 общественных пространств. Речь идет о парках, скверах и дворах, которые могут обновить в 2027 году. Участие в голосовании дает возможность повлиять на то, какие территории станут более комфортными и современными.

Проголосовать можно несколькими способами: на официальном сайте проекта, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров в яркой одежде с надписью «Добрый Татарстан».

Принять участие могут все жители старше 14 лет. При этом отдать голос можно только за одно пространство.

Голосование продлится до 12 июня.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

#благоустройство общественных пространств #голосование #инфраструктура
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

Новости партнеров