Более 100 тыс. школьников и студентов Татарстана примут участие в «Зарнице 2.0»

Фото: пресс-служба всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Более 100 тысяч школьников и студентов Татарстана в возрасте от 11 до 23 лет примут участие в этапах всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Участникам предстоит попробовать себя в условно-военных специальностях – оператор БПЛА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапер и связист. Каждый отряд будет состоять из 10 человек, где у каждого своя роль.

«Зарница 2.0» проходит с использованием цифровых технологий. В ходе игры участники развивают навыки ориентирования, самообороны и оказания первой помощи, расширяют знания об истории страны, осваивают современные технологии. Проект также направлен на развитие командной работы, тактического мышления, лидерских качеств и ответственности.

Для участия школьникам и студентам необходимо собрать команду из десяти человек – восьми юношей и двух девушек – и выбрать наставника из числа взрослых. Именно наставник должен подать заявку на официальном сайте игры до 31 марта.

Психолог, родитель участника «Движения Первых» Зульфира Болатова считает, что игра построена вокруг командного взаимодействия, и это один из ее ключевых воспитательных элементов. По ее мнению, в подростковом возрасте особое значение приобретает мнение сверстников, а команда становится своего рода социальным зеркалом.

Она отметила, что участие в проекте формирует среду, где ради общей победы необходимо договариваться, слышать друг друга и отвечать за свой участок работы, благодаря чему подростки ощущают собственную значимость и укрепляют самооценку.

Болатова также подчеркнула, что именно в сплоченной работе происходит преодоление себя: поддержка товарищей помогает справляться со страхом и неуверенностью, формирует стрессоустойчивость и волевые качества.

Кроме того, по ее словам, в игре органично используются современные технологии, что позволяет направить интерес подростков к гаджетам в продуктивное русло и показать, что цифровые инструменты могут служить защите и созиданию. В целом, добавила она, проект учит тому, что победа достигается не в одиночку, а усилиями сплоченной команды, где важны смелость, знания и уважение к истории.

В команде каждый участник выполняет определенные задачи. Командир руководит отрядом, принимает стратегические решения, распределяет обязанности и отвечает за выполнение поставленных задач. Штурмовик ведет точный огонь и отвечает за подавление позиций условного противника. Медик оказывает первую помощь и организует эвакуацию, следит за санитарными нормами и поддерживает психологическое состояние команды.

Инженер-сапер обеспечивает безопасность передвижения, занимается разведкой, поиском и обезвреживанием взрывных устройств, организует проходы через заграждения. Оператор БПЛА ведет воздушную разведку, выявляет и отслеживает противника, передает данные командиру и бойцам. Военкор документирует ход игры, фиксирует ключевые события, собирает фото– и видеоматериалы, информирует о результатах выполнения задач.

В третьем сезоне проекта появилась новая специальность – связист. Он отвечает за организацию связи и кибербезопасность, обеспечивает шифрование и расшифровку важной информации.