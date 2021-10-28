В 2021 году программа «Наш двор» затронет более 100 тысяч жителей Казани

В этом году республиканская программа «Наш двор» затронет более 100 тысяч жителей Казани. Эта программа была запущена по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова в 2020 году, сказал на Х сессии Казанской городской Думы заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.

«В Казани в 2020 году были благоустроены 460 дворов на площади почти 800 кв. метров, сейчас заканчиваются дорожные работы на 430 дворовых территориях, которые вошли в программу «Наш двор» в 2021 году <…>. С сентября начали формировать список дворов для благоустройства в 2022 году. Уже проведены 103 собрания с собственниками жилья многоквартирных дворов», – рассказал он.

Куляжев напомнил, что в комплекс работ включены ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство сетей наружного освещения, установка детского игрового и спортивного оборудования, скамеек и урн.

Важно именно выполнение всех видов работ. К примеру, во время обсуждений проекта жители одного из дворов на улице Авангардной настаивали на устройстве на территории двора фактически автостоянки. Такой подход к благоустройству стал основанием для исключения двора из программы «Наш двор», привел пример докладчик.

Кроме того, работы могут быть начаты только после утверждения проекта не менее чем двумя третями голосов собственников жилья. Это условие не было выполнено в доме №49 по улице Тумакова, жители разошлись во мнении, что именно сделать в общественном пространстве, поэтому дом тоже был исключен из программы.

Благоустройство дворовых территориях активно ведется в Казани уже с 2015 года. За семь лет обновлено уже более 2 тыс. дворов, осталось еще свыше 2,5 тыс., проинформировал собравшихся мэр города Ильсур Метшин.

Он заметил, что благодаря программе «Наш двор» до 2025 года в Казани будут приведены в порядок все территории, которые в этом нуждаются.