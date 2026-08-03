Более 100 тыс. человек приняли участие в проекте «Пятерочки» «Эковдохновение»

«Пятерочка» подвела итоги социального проекта «Эковдохновение». С мая по июль этого года на базе «Центров местного сообщества» было организовано более 150 мероприятий, посвященных заботе о природе. Свыше 100 тыс. участников из 32 регионов – от школьников до старшего поколения – сортировали отходы, мастерили из вторсырья, высаживали растения и учились осознанному потреблению.

Проект охватил как крупные областные центры, так и небольшие города, станицы и села.

В Самаре экоактивисты провели для жителей мастер-класс по росписи джинсовых бандан под девизом «Старым джинсам – новую жизнь!». В Зеленогорске Красноярского края школьники сыграли в настольную игру «Мусорный монстр», где узнали о правилах сортировки отходов и экологических привычках, помогающих беречь планету. А в Набережных Челнах при участии местных НКО состоялся экофестиваль, гости которого учились раздельному сбору, присоединились к акции по сбору пластиковых крышек и освоили апсайклинг – создание украшений и аксессуаров из вторсырья.

Значительная часть инициатив была посвящена уборке и озеленению территорий. В Новом Уренгое (ЯНАО), Азнакаево (Республика Татарстан), Тоновке (Тамбовская область) и многих других населенных пунктах участники благоустраивали дворы, а также высаживали клумбы у входов в магазины.

В некоторых городах озеленение было реализовано в необычном формате: мини-огороды появились прямо в торговых залах. В Комсомольске-на-Амуре сотрудники «Пятерочки» вместе с покупателями обустроили в магазине импровизированные парники. В качестве посадочного материала использовали семена свежих овощей и фруктов. Рядом с огурцами и томатами появились даже тропические культуры, а одна из юных участниц решила вырастить лимонное дерево.

Юннаты из Коломны устроили в одном из магазинов «у дома» настоящий экологический эксперимент, изучая влияние света и шума на рассаду. Они измеряли параметры среды в разных точках торгового зала и наблюдали за развитием посаженных там растений. Результаты наблюдений легли в основу научного проекта, который школьники собираются представить на конференции.

Самый необычный «огород» решили разбить в Саратовской области, в рабочем поселке Новые Бурасы. Мероприятие началось с викторины, для ответов на которую юным игрокам раздали специальные экокарандаши. У каждого такого карандаша на кончике находится не ластик, а капсула с семенами. В результате все участники посадили эти «ростки знаний» в землю, полили водой и теперь с нетерпением ждут, когда они взойдут.

Ключевым партнером «Эковдохновения» выступила обучающая онлайн-платформа Ecowiki.ru. В рамках сотрудничества в 950 магазинах сети был запущен семейный квест «В поисках экоследа», помогающий детям и их родителям в игровой форме узнать, как повседневные привычки влияют на окружающую среду. До 30 августа в развивающей игре могут принять участие жители 9 регионов: Москвы, Подмосковья, Брянской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Проект «Центры местного сообщества» направлен на развитие культуры добрососедства и помогает реализовать социальные инициативы жителей района и близлежащих домов. Реализуется с 2021 года в партнерстве с благотворительными фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории». На сегодняшний день инициатива охватывает более 5 000 магазинов в 68 регионах России и является частью программы устойчивого развития «Пятерочка с заботой».