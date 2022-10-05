Более 100 спортсменов будут представлять Татарстан в чемпионате «Абилимпикс» в Москве

В Татарстане завершились соревнования подготовительного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Состязания проводились по 40 основным и 34 дополнительным компетенциям, в подготовительном этапе участвовали 226 человек, сообщает пресс-служба организаторов.

Соревнования проходили в очно-дистанционном формате в Татарстане на базе 33 учебных заведений, среди которых 30 профессиональных образовательных организаций, 2 вуза и детский технопарк «Кванториум».

«Продемонстрировав высокий профессионализм, 100 человек заняли призовые места в дополнительных компетенциях – это 38 школьников, 24 студента, 38 специалистов», – говорится в сообщении.

В отборочных соревнованиях по основным компетенциям 113 человек пробились в финальную часть. В составе сборной Татарстана они примут участие в очном этапе Национального чемпионата в Москве с 28 по 31 октября. Всего в Москве будут соревноваться свыше 1 тыс. конкурсантов со всей страны.

Из-за сложной эпидобстановки финал чемпионата «Абилимпикс» 2021 года, который должен был состояться в Москве, перенесли на 2022 год. Таким образом, в этом году в Национальном чемпионате «Абилимпикс» принимают участие победители региональных конкурсов 2021 и 2022 годов.

«Абилимпикс» – международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. В настоящее время в международное движение входит 53 страны. В России чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Начиная с 2015 года в нашей стране конкурсы проходят ежегодно, центры развития движения «Абилимпикс» открыты во всех 85 регионах России.