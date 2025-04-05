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Общество 5 апреля 2025 16:55

Более 100 сотрудников администрации с Гюзель Хабутдиновой убрались в Альметьевске

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Более 100 сотрудников администрации с Гюзель Хабутдиновой убрались в Альметьевске

Сегодня с 9 часов утра более 100 сотрудников администрации Альметьевского района Татарстана, включая руководителя исполнительного комитета Гюзель Хабутдинову, заместителей, начальников отделов и специалистов, приняли участие в масштабном субботнике, который прошел на территории Каскада прудов.

В ходе субботника участники провели уборку мусора, очистили прибрежную зону, собрав листву и накопившийся за зиму мусор. За три часа работы было собрано и вывезено пять «КАМАЗов», а это более 100 кубических метров мусора.

«Традиция выходить на субботник – это часть нашей культуры, – заявила Гюзель Хабутдинова. – Навести порядок возле своего дома, на улице, после зимы привести в порядок территорию – это то, что мы делали с детства. Я уверена, что каждый, кто принимает участие в субботниках, с большей ответственностью будет относиться к чистоте и порядку».

С 1 апреля по 31 мая 2025 года в населенных пунктах Татарстана пройдет санитарно-экологический двухмесячник. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#субботник
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