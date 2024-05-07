Более 100 семей из Татарстана остались без жилья по вине застройщика

Более 100 семей остались без жилья и денег в Татарстане, заключив договор с застройщиком, который так и не построил им дома. Общая сумма ущерба составила около 300 млн рублей, пишет ГТРК Татарстан.

Застройщик должен был построить дом за полгода, но, получив деньги, «испарился». При этом «жилища» все пострадавшие взяли в ипотеку, и, если перед банком не отчитаются о сдаче объекта, то процентная ставка возрастет.

По словам граждан, все началось с рекламы фирмы «Таунхаусы и дома». Их убедили оформить ипотеку с господдержкой, более того, компания была аккредитована в банке. Однако по итогу в договорах прописали других исполнителей - ИП Желовановой. Тем не менее, обманутых покупателей заверили, что «всё в порядке».

Юристы говорят, что эта схема похожа на мошенничество. Сейчас они проверяют банк, где люди брали ипотечный кредит. При этом в офисах фирмы никого нет, а на звонки не отвечают.

Главное следственное управление МВД тоже уже возбудило уголовное дело. Так что у пострадавших все же есть шанс вернуть деньги.