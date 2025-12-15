Более 100 семей из Челнов предпочли выплату денег вместо земельного участка

По состоянию на 12 декабря, 111 многодетных семей Набережных Челнов обратились с заявлениями на получение денежной выплаты взамен земельного участка. Об этом сообщили в исполкоме Набережных Челнов.

«Каждый день к нам обращаются порядка 3-6 многодетных семей с заявлениями на получение денежных выплат. Мы стараемся их оперативно рассматривать и далее направляем весь пакет документов в Министерство земельных и имущественных отношений. При этом мы продолжаем работы и по поиску комфортных для семей земельных участков. Так, в ноябре для многодетных определили 434 участка в Тукаевском районе близ СНТ «Гладиолус», – рассказал начальник управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Набережных Челнов Ленар Гизатуллин.

С января 2025 года 961 многодетная семья из Набережных Челнов получила земельные участки. За последнее время подготовлены и направлены на утверждение в район 38 схем расположения земельных участков в Тукаевском муниципальном районе.

Напомним, что с ноября многодетные семьи Казани и Набережных Челнов, стоящие в очереди на выдачу им земельного участка, могут получить выплату в 200 тысяч рублей взамен земли. Для получения денег нужно подать заявление в орган местного самоуправления, после чего муниципальные власти проверяют документы и в течение семи рабочих дней принимают решение – включить заявление в реестр или отказать с указанием причин. В случае одобрения, пакет документов отправляется в Министерство земельных и имущественных отношений РТ, которое также проверяет все данные и в течение недели выносит окончательное решение.