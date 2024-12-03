Более 100 репатриантов заявилось в программу РТ по переселению соотечественников

В Татарстане в этом году с заявлениями на участие в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в качестве репатриантов обратились 109 человек. Заявления одобрены 81 соотечественнику, но прибыло только 23. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галеев на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«В этом году в России введен институт репатриации. Репатриант – человек, который до 24 февраля 2022 года проживал за пределами России, но имеет исторические корни в нашей стране. Решив вернуться, он сначала должен стать участником госпрограммы», – сказал начальник управления.

По его словам, большая часть въехавших в Россию репатриантов – граждане Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Италии. В Татарстан прибыли 11 человек из Узбекистана, шесть – из Туркменистана, два – из Латвии, по одному – из Киргизии, Германии, Казахстана и США.

«Ряд иностранцев используют возможности программы только как инструмент получения гражданства России. При его получении они возвращаются в исходную страну или убывают в другие регионы России. Так, с 2020 года от общего количества участников, став гражданинами России, покинули республику 17 лиц и не получили гражданства 13», – констатировал Галеев.

Он уточнил, что одна из причин – достаточно высокий уровень жизни в Татарстане. «Как показывает практика, даже продав свое имущество в другой стране, он не может приобрести равнозначное жилье в Татарстане», – пояснил начальник управления.

Сегодня Татарстан занимает только девятое место в Приволжском федеральном округе по количеству находящихся участников госпрограммы, подчеркнул он.

«По данным Россотрудничества, число соотечественников, желающих переехать в Россию, растет, и на 1 ноября количество репатриантов может составлять 1,5 – 2,5 млн человек», – заметил Галеев.

Он также рассказал, что в прошлом году программа по добровольному переселению соотечественников «показала самые скромные результаты за последние восемь лет как в целом по России, так и в Татарстане». Так, заявки на участие в республиканской программе подали 240 человек, а прибыли в Татарстан 174 участника, или 72,5%.

«За 11 месяцев этого года цифры сопоставимы с прошлогодними. Заявились 282 участника, из них прибыли лишь 59%. В 2020 году, в период разгара коронавируса, количество въехавших в Россию участников программы было больше – 322. Причины, на наш взгляд, две – проведение СВО и недостаточное стимулирование соотечественников», – заявил он.

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко добавил, что в Европе сейчас проживает немало соотечественников, которые хотят вернуться в Россию.

«Мы недавно провели совещание с нашими представителями в Европе. В связи с событиями, которые происходят в недружественных странах, многие наши земляки мечтают вернуться обратно. Но эта программа для них не соответствует. И сейчас в других регионах России уже принята другая программа. На Алтай тысячи человек из Европы приехали за последние полгода», – проинформировал он.

Коробченко отметил, что планируется изучить обновленные программы по переселению соотечественников других российских регионов и попробовать адаптировать их для Татарстана. «Соотечественники в Европе хотят приехать к нам со средним бизнесом, потому что энергоносители сейчас там очень дорогие», – сообщил он.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что сейчас в парламенте рассматриваются два серьезных вопроса, они связаны с мигрантами и соотечественниками.

«Соответствующая работа должна проводиться и с теми, и с другими. Точные цифры даже не можем установить – сколько их у нас? Приток мигрантов в республику растет. Как с ними работать? Соотечественники не могут въехать в родную республику, а мигранты едут. Мы тоже за то, чтобы мигранты к нам приезжали, но хотя бы с некоторым пониманием русского языка на уровне разговорной речи, знанием культурного кода нашего народа. Пока эта проблема у нас остается», – подытожил он.