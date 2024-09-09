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Более 100 промпарков и две ОЭЗ: как в Татарстане идут на импортоопережение
Вопреки западным санкциям Россия продолжает укреплять и развивать свою экономику, активно импортозамещая многие товары. И Татарстан – один из лидеров среди российских регионов по этому направлению, пишет ГТРК Татарстан.
По словам первого замминистра экономики РТ Олега Пелевина, особые успехи у республики - в машиностроении, нефтехимии и строительстве. Также в Татарстане открывают новые производства мирового уровня, работают свыше 100 промышленных парков, есть две уникальные экономические зоны – Иннополис и Алабуга.
Помимо этого, татарстанские компании запустили производство ароматических углеводородов, которое поможет увеличить выпуск сырья для нефтехимии. Еще местные предприятия создают катализаторы, модернизируют производство галобутиловых каучуков для шинной промышленности, синтезируют сырье для получения поликарбоната.
Подробнее – в репортаже телеканала.
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