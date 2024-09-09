news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 9 сентября 2024 14:04

Более 100 промпарков и две ОЭЗ: как в Татарстане идут на импортоопережение

Скопировать ссылку

Вопреки западным санкциям Россия продолжает укреплять и развивать свою экономику, активно импортозамещая многие товары. И Татарстан – один из лидеров среди российских регионов по этому направлению, пишет ГТРК Татарстан.

По словам первого замминистра экономики РТ Олега Пелевина, особые успехи у республики - в машиностроении, нефтехимии и строительстве. Также в Татарстане открывают новые производства мирового уровня, работают свыше 100 промышленных парков, есть две уникальные экономические зоны – Иннополис и Алабуга.

Помимо этого, татарстанские компании запустили производство ароматических углеводородов, которое поможет увеличить выпуск сырья для нефтехимии. Еще местные предприятия создают катализаторы, модернизируют производство галобутиловых каучуков для шинной промышленности, синтезируют сырье для получения поликарбоната.

Подробнее – в репортаже телеканала.

#импортозамещение #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100