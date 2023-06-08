Более 100 млн рублей инвестиций: в Татарстане разрабатывают ПО для исламского банкинга

Исламский банкинг в России пока еще находится на стадии старта, но благодаря IT-специалистам из Татарстана вскоре сможет охватить всю страну и работать повсеместно. Софт от татарстанского разработчика нового ПО позволит внедрить это направление в работу практически любого банка. Таким образом на рынке финансов «халяль» произойдет значительный прогресс.

Данную тему поднимали на первом в этом году заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», которое прошло 25 мая под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова. На мероприятии представили десять проектов, среди которых проект татарстанской компании «Единые банковские технологии». Она разрабатывает программное обеспечение для интеграции исламского банкинга в автоматизированную банковскую систему кредитных организаций.

Компания одной из первых собирается подключиться к экспериментальному проекту ЦБ РФ, который запустили в четырех регионах: Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкортостане. Начиная с этого года и до 2025 года «Единые банковские технологии» займется разработкой инфраструктуры, которая позволит всем банкам оказывать услуги халяльных инвестиций и банковских операций.

Сотрудники обратили внимание, что уже запущен брокерский white label* – это партнерское взаимодействие, при котором одна компания выпускает продукт, а другая продает его под своим брендом, при этом каждый участник сделки исполняет свои обязательства. Фактически любой банк или кредитная организация может предложить брокерские услуги, не отправляя клиентов в другие инвестбанки. Также запущены решения для банков и финтех-компаний по халяльным инвестициям в акции, а также сукук** – исламский финансовый сертификат, эквивалент облигации западной финансовой системы. Компания одна из первых выпускает сукуки для привлечения капитала в российские компании под халяльные цели, что привлекательно для инвесторов с арабского региона.

Проект компании уже получил одобрение наблюдательного совета, а его создатель, компания «Единые банковские технологии», – статус резидента «Иннополиса».

«Раис Татарстана Рустам Минниханов взял наш проект под патронаж, и мы стали резидентами Иннополиса. Реализация проекта позволит абсолютно любому банку оказывать услуги в системе исламского банкинга. Уже два крупных банка подписали соглашение на покупку нашего ПО. На рынок планируем его выпустить в следующем году», – поделился основатель и директор компании «Единые банковские технологии» Ворис Каландаров.

Ворис Каландаров

Он добавил, что в ближайшее время в проект будет вложено более чем 100 миллионов рублей инвестиций. Об этом уже подписано соглашение.

Стоит отметить, поддержать проект решили два арабских фонда и это не предел. Интерес к этой идее растет с каждым днем, поэтому компания строит смелые планы: добиться инвестиций в один миллиард рублей.

Ворис Каландаров – основатель двух проектов. Помимо ООО «Единые банковские технологии», это еще инвестиционная компания «Единый брокер», которая стала первой независимой финансовой организацией из Татарстана и получила статус инвестиционного советника Банка России. «Единый брокер» сейчас имеет четыре лицензии на осуществление брокерской деятельности от ЦБ РФ. Компания является первым халяльным брокером в России для розничных клиентов и может предлагать клиентам сертификат сукук.

Сейчас она набирает талантливых, амбициозных специалистов в сфере IT. Работать новые сотрудники будут под руководством технического директора проекта – бывшего ТОП из Группы Газпромбанка.

Контакты: +7 (843) 212-64-63.

White Label* – партнерское взаимодействие, при котором одна компания выпускает продукт, а другая продает его под своим брендом. Каждый участник сделки исполняет свои обязательства.

Сукук** – финансовый документ, распространенный в странах шариата, т. н. исламский эквивалент облигаций.

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